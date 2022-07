Ce este ”halo”, dispozitivul care a salvat două vieți într-o zi pe circuitul de la Silverstone. Imagini cu accidentele VIDEO

Pilotul echipei Alfa Romeo, Zhou Guanyu, a afirmat după accidentul suferit duminică la Grand Prix-ul de Formula 1 al Marii Britanii că elementul halo al monopostului său a fost cel care l-a salvat.

“Sunt ok, totul în regulă. Halo m-a salvat. Vă mulţumesc tuturor pentru mesaje”, a notat pilotul chinez pe Twitter.

Zhou Guanyu a fost implicat duminică într-un accident cu mai multe monoposturi, în primul tur al GP-ului de la Silverstone. Monopostul lui Guanyu s-a rostogolit şi a ajuns într-o zonă de lângă pistă.

F1 accident at the British Grand Prix today

Zhou Guanyu gave an update after the crash that he is OK 🙏

(via @Taaaanxo) pic.twitter.com/RSXXPys9RY