Pilotul Ferrari n-a mai rezistat: "Ce weekend de rahat! Mașina asta nu se poate conduce"

Charles Leclerc FOTO X Scuderia Ferrari

Ferrari continuă să dezamăgească în momentele decisive, iar calificările din Singapore au confirmat trendul descendent al Scuderiei în 2025.

Lewis Hamilton va pleca de pe poziția a șasea, iar Charles Leclerc de pe a șaptea – rezultate departe de așteptările unui team care, la începutul sezonului, visa la titlu mondial. Până acum însă, nicio victorie.

Furia lui Leclerc s-a văzut clar la finalul Q3. Mesajul său radio a spus totul: „Ce weekend de rahat! Incredibil, foarte rău”.

Pilotul monegasc a încercat să explice pentru Sky Italia cauzele problemelor: „A fost foarte dificil. În FP1 totul a mers bine, eram rapizi. Dar am fost nevoiți să facem unele schimbări, iar din FP2 totul s-a complicat. Există explicații, dar nu sunt suficiente. Când o echipă ca Mercedes, care de obicei are probleme în căldură, ajunge în pole position (n.r. - prin George Russell), noi nu mai putem avea scuze. Nu știu ce să spun… îmi pare foarte rău. Am dat totul, dar mașina asta nu se poate conduce”.

Declarația monegascului reflectă perfect frustrarea care domnește în garajul Ferrari după calificările dezastruoase din Singapore. După un început promițător în primele antrenamente, Leclerc s-a trezit din nou în imposibilitatea de a controla un monopost imprevizibil și instabil.

„Am dat tot ce am avut, dar mașina nu răspunde deloc cum ar trebui. De la FP2 încoace a fost un cal sălbatic — nu poți anticipa comportamentul ei, nici la frânare, nici în viraje. Nu e normal ca o echipă ca a noastră să se chinuie atât”, a adăugat pilotul Ferrari.

