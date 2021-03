Final de poveste in Formula 1 dupa 50 de ani. Sampania Moet inlocuita cu un vin la festivitatile de premiere din circuit

Astfel, ia sfarsit o traditie care dura de peste 50 de ani in Formula 1. Carbone a avut contract timp de trei ani cu Formula 1 si a inlocuit Moet&Chandone, in 2017.Locul samaniei care era nelipsita la festivitatile de premiere organizate dupa grand prix-uri, cu exceptia celor din Orientul Mijlociu, va fi luat de un alt vin spumant, produs de Ferrari , in regiunea italiana Trentino.Metoda prin care se obtine vinul Ferrari este asemanatoare cu cea de obtinere a sampaniei, dar bautura nu poate fi denumita la fel, deoarece strugurii nu provin din regiunea Champagne.Ferrari, care nu are nimic in comun cu echipa de Formula 1 cu acelasi nume, este o marca fondata in 1902, cu mult timp inaintea apratiei constructorului italian de masini sport.Noua bautura cu care sportivii se vor stropi la festivitatea de premiere, Ferrari Brut, produsa din struguri Chardonnay, isi va face aparitia pe podiumul F1 la Marele Premiu al Regiunii Emilia Romagna, care va avea loc la Imola, in 18 aprilie. Aceasta va fi a doua cursa a sezonului, dupa MP al Bahrainului (28 martie), tara in care este interzis consumul de bauturi alcoolice.Contractul dintre Ferrari si Formula 1 este tot pe o perioada de trei ani.CITESTE SI: