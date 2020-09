Lewis Hamilton a castigat Marele Premiu al Toscanei, al 90-lea sau succes in F1

Pentru Hamilton este a sasea victorie din acest sezon si a 90-a din cariera in F1.La interviul de la finalul cursei, Hamilton a purtat un tricou cu mesajul: "Arestati-i pe politistii care au ucis-o pe Breonna Taylor" . Taylor, o infirmiera de culoare, a fost ucisa de politisti, in martie, in apartamentul ei.Pe locul doi s-a clasat in ToscanaValtteri Bottas (Mercedes), iar pe trei Alexander Albon (Red Bull Racing), care a urcat in premiera pe podium. Top 10 este completat de Daniel Ricciardo ( Renault ), Sergio Perez (Racing Point), Lando Norris (McLaren), Daniil Kviat (AlphaTauri), Charles Leclerc ( Ferrari ), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing) si Sebastian Vettel (Ferrari).Cursa a fost marcata de accidente care au dus la opt abandonuri: Lance Stroll (Racing Point), Esteban Ocon (Renault), Nicholas Latifi (Williams), Kevin Magnussen (Haas F1 Team), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing), Carlos Sainz (McLaren), Max Verstappen (Red Bull Racing) si Pierre Gasly (AlphaTauri).Etaoa urmatoare, Marele Premiu al Rusiei, va avea loc in 27 septembrie, la Soci.