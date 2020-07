Lewis Hamilton a obtinut al doilea succes consecutiv din acest sezon. Britanicul a egalat recordul lui Schumacher de victorii pe un circuit

Hamilton s-a impus si in etapa a doua, la GP-ul Stiriei, saptamana trecuta."A fost una dintre cursele mele preferate. Am avut un ritm foarte bun si o strategie perfecta. Ultimele doua curse au fost fantastice pentru mine si trebuie sa o tinem tot asa", a declarat Lewis Hamilton.Pe locul doi s-a clasat in Ungaria Max Verstappen (Red Bull Racing), iar pe trei a terminat Valtteri Bottas (Mercedes).Tot 10 este completat de Lance Stroll (Racing Point), Alexander Albon (Red Bull Racing), Sebastian Vettel Ferrari ), Sergio Perez (Racing Point), Daniel Ricciardo ( Renault ), Kevin Magnussen (Haas F1 Team) si Carlos Sainz (McLaren).Etapa a patra, Grand Prix-ul Marii Britanii, va avea loc in 2 august, la Silverstone