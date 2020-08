Marele Premiu al Toscanei, primul cu spectatori in Formula 1

Toate Grand Prix-urile de Formula 1 disputate de la reluarea sezonului, la inceputul lui iulie in Austria, au fost cu portile inchise, respectand un protocol sanitar strict. Marele Premiu al Italiei, cu o saptamana inaintea celui al Toscanei, va fi disputat tot cu portile inchise, pe circuitul din Monza Din cei 2.880 de spectatori admisi in fiecare zi, 2.000 vor putea cumpara un bilet incepand cu 1 septembrie, iar alti 800 vor fi membri ai cluburilor Ferrari , la cel de-al 1000-lea Grand Prix din istoria prestigioasei "Scuderia" italiene in Formula 1.De asemenea, va fi pentru prima oara cand circuitul toscan, cunoscut ca Valentino Rossi si pentru cursele de MotoGP, va gazdui un Grand Prix de Formula 1. In 70 de ani de istorie, cursele de Formula 1 au fost rezervate in general circuitelor din Monza si Imola.