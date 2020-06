Sezonul F1 se va incheia cu doua curse in Bahrain si una la Abu Dhabi

Ziare.

Cel mai probabil, cursa finala a editiei Campionatului Mondial din acest an va fi la 13 decembrie, in Emiratele Arabe Unite.Luni, directorul de curse al FIA , Michael Masi, a confirmat, intr-un interviu acordat televiziunii Sky, ca pista ovala din Bahrain este de gradul 1, adica poate sa gazduiasca o cursa de Formula 1.Este vorba de o configuratie a circuitului de la Sakhir diferita de cea obisnuita in F1 si care seamana putin cu un oval. Modificarea pistei se face de la virajul 4 catre 13 si sectiunea finala. Rezulta un traseu de 3,5 km, al doilea circuit scurt al sezonului (Monaco are 3,3 km).Intre sfarsitul campaniei europene (5 septembrie, la Monza ) si aceasta finala din Orientul Mijlociu mai este loc pentru alte evenimente. F1 tocmai a propus circuitului de la Shanghai sa organizeze doua curse, iar Soci este un candidat pentru un model similar. Si Hockenheim, in Germania, si Portimao, in Portugalia, sunt dispuse sa tina mari premii, daca pe alte continente va fi complicat de organizat grand prix-uri din cauza pandemiei de coronavirus.Ross Brawn a promis ca va publica programul final pana la inceputul oficial al sezonului, la 5 iulie, in Austria.Pana in prezent, au fost amanate sau anulate 12 din cele 22 de etape ale acestei editii a Campionatului Mondial de Formula 1, din cauza pandemiei.La 2 iunie, FIA a prezentat calendarul primelor opt curse de Formula 1 din sezonul 2020, care vor avea loc in Europa, Campionatul Mondial urmand a avea startul in Austria, la Spielberg, in 5 iulie. Curse "duble" vor avea loc in Austria si Marea Britanie, la Silverstone