Formula 1: Ferrari atacă titlul după cursa din Mexic! Desfășurare palpitantă, cu Verstappen penalizat de două ori

Carlos Sainz (Ferrari) a câştigat, duminică, Marele Premiu al Mexicului, a 20-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.

Pentru spaniolul Sainz este a doua victorie din acest sezon, după cea din etapa a treia, din Australia.

"Este incredibil să văd acest public, am simţit sprijinul său tot weekendul. Sincer, mi-am dorit mult victoria aceasta. Aveam nevoie de ea pentru mine, am spus că vreau încă o victorie pentru Ferrari şi acum că am reuşit mă voi bucura de ultimele patru curse", a declarat Sainz.

Pe locul doi s-a clasat Lando Norris (McLaren), iar pe a treia treaptă a podiumului a urcat Charles Leclerc (Ferrari).

Pe patru a încheiat Lewis Hamilton (Mercedes), pe cinci George Russell (Mercedes) şi pe şase Max Verstappen (Red Bull), după două penalizări de zece secunde pentru incidente cu Norris.

Pe şapte s-a clasat Kevin Magnussen (Haas), pe opt Oscar Piastri (McLaren), pe nouă Nico Hulkenberg (Haas) şi pe zece Pierre Gasly (Alpine).

Verstappen a condus cursa în debutul ei, apoi un Safety Car cauzat de Yuky Tsunoda l-a făcut vulnerabil în fața atacurilor lui Sainz, care l-a depășit. Olandezul a fost apoi penalizat de două ori cu 10 secunde pentru modul agresiv în care s-a apărat în fața lui Lando Norris.

În urma acestei curse, Ferrari a trecut pe locul doi în clasamentul constructorilor și vizează acum prima poziție.

Clasament piloți

Max Verstappen (Red Bull) - 362 puncte

Lando Norris (McLaren) - 315 puncte

Charles Leclerc (Ferrari) - 291 puncte

Oscar Piastri (McLaren) - 251 puncte

Carlos Sainz (Ferrari) - 240 puncte

Clasament constructori

McLaren - 566 puncte

Ferrari - 537 puncte

Red Bull - 512 puncte

Mercedes - 366 puncte

Aston Martin - 86 puncte

