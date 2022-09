Clipe de spaimă în Formula 1, în Singapore. Ce s-a întâmplat cu mașina unuia dintre piloți, la standuri VIDEO

Sesiunile de antrenamente pentru Marele Premiu de Formula 1 al statului Singapore, cursă programată duminică, au fost marcate de un incident care se putea încheia dramatic pentru pilotul francez Pierre Gasly.

Pierre Gasly, în vârstă de 26 de ani, a scăpat nevătămat în ciuda unui incendiu neașteptat izbucnit la bordul monopostului său Alpha Tauri, în timp ce pilotul împreună cu mecanicii echipei efectuau o manevră la standuri.

Flăcările au fost stinse rapid, iar Gasly a ieșit la timp din cockpit.

A fiery moment for Pierre Gasly in the pit lane during FP2

The Frenchman escaped the cockpit and injury after his AlphaTauri car suddenly caught fire before the flames were extinguished #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/Iqzg4TPO1S