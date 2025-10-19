Conor Moore, comediantul care îi imită perfect pe piloții din Formula 1. I-a impresionat pe Carlos Sainz și George Russell VIDEO

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 04:20
89 citiri
Conor Moore, comediantul care îi imită perfect pe piloții din Formula 1. I-a impresionat pe Carlos Sainz și George Russell VIDEO
Conor Moore FOTO captură Youtube Connor Moore

După ce s-a făcut remarcat cu imitații în lumea golfului și a sporturilor irlandeze, Moore și-a îndreptat atenția către F1.

A început să publice sketch-uri în care imită piloți, șefi de echipă, comentatori și alți membri din paddock.

În 2022, Formula1.com a publicat un articol cu un videoclip care îl arată pe Moore “în paddock”, imitând personaje precum George Russell, Carlos Sainz, Toto Wolff și alții.

Un moment memorabil este sketch-ul filmat în paddock-ul F1 în care Moore, îmbrăcat în echipament de pilot Mercedes, poartă dialoguri cu Toto Wolff pretendând că este George Russell. La un moment dat, Russell “adevărat” apare în scenă și devine clar cine este cine.

Conor Moore a reinterpretat acum acel moment, după ce George Russell a semnat un nou contract cu Mercedes.

Carlos Sainz a rămas uimit de cât de bine îl imită Conor Moore

Max Verstappen, Sergio Pérez, Carlos Sainz și Charles Leclerc au fost filmați în timp ce vizionau împreună un video cu imitațiile lui Moore.

Daniel Ricciardo s-a declarat fascinat de imitațiile lui Moore când s-au întâlnit la un Grand Prox și i‑a spus: „Don’t apologise, it’s awesome!”.

