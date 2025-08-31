Cursă nebună în Formula 1, acasă la Max Verstappen. Dezastru pentru Ferrari și un alt abandon de marcă

Australianul Oscar Piastri a câştigat, duminică, Marele Premiu de Formula 1 al Ţărilor de Jos, în timp ce Lando Norris a abandonat cu câteva tururi înainte de final. Francezul Isack Hadjar a reuşit primul podium.

A fost o cursă nebună în Olanda, care va marca un punct de cotitură în campionat. Norris a abandonat la câteva tururi de final, în timp ce Piastri a câştigat pentru a şaptea oară în acest sezon şi se distanţează în clasamentul general. Dar eroul zilei este Isack Hadjar, al treilea duminică, în spatele lui Max Verstappen. El a obţinut primul său podium în F1.

Top 10 în Ţările de Jos: 1. Oscar Piastri (McLaren), 2. Max Verstappen (Red Bull), 3. Isack Hadjar (Racing Bulls), 4. George Russell (Mercedes), 5. Alexander Albon (Williams), 6. Oliver Bearman (Haas), 7. Lance Stroll (Aston Martin), 8. Fernando Alonso (Aston Martin), 9. Yuki Tsunoda (Red Bull), 10. Esteban Ocon (Haas).

Ambii piloţi Ferrari, Charles Leclerc şi Lewis Hamilton, au abandonat. De asemenea, a abandonat Lando Norris, locul 2 în clasamentul mondial al piloţilor.

Etapa următoare a CM de Formula 1, Marele Premiu al Italiei, va avea loc la 7 septembrie.

