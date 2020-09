Organizatorii Marelui Premiu de Formula 1 al Turciei spera sa tina cursa de la Istanbul cu 100.000 de spectatori. Biletele vor costa 17 lei/zi

Desi organizatorii nu erau siguri daca evenimentul va fi deschis spectatorilor, Vural Ak, presedintele promotorului Intercity, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca publicului i se va permite accesul, sperand la o asistenta de 100.000 de persoane, jumatate din capacitatea circuitului Istanbul Park, informeaza motorsport.com.Circuitul fiind amplasat intr-un spatiu larg deschis, Ak crede ca locul poate gazdui in siguranta pana la 100.000 de spectatori. Desi admite posibilitatea unei cresteri a numarului de cazuri de coronavirus care sa forteze o schimbare de plan, el considera ca protocoalele puse in aplicare ar putea asigura o asemenea asistenta."Trebuie sa fim pregatiti pentru orice. Daca boala devine mai grava decat astazi, atunci cursa se poate face fara spectatori. Cu toate acestea, cunoastem capacitatea acestui circuit . Aproximativ 220.000 de spectatori pot urmari cursa in tribune si in zonele deschise. In prezent, din motive de siguranta, daca inchidem unele sectiuni, aproximativ 100.000 de spectatori vor putea urmari cursa respectand regulile de distantare", a declarat Ak.Biletele de intrare generala la eveniment vor costa 30 de lire turcesti (17 lei) pe zi, reprezentantul Intercity precizand ca organizatorii sunt mai interesati sa tina un mare premiu de succes, decat sa maximizeze profitul."Formula 1 are in mod normal anumite standarde, iar preturile biletelor sunt la un anumit nivel. Cu toate acestea, noi, Intercity, nu cautam sa obtinem avantaje financiare din acest lucru si guvernul ne-a incurajat. Preturile biletelor sunt de 30 de lire turcesti pe zi. In total, vor fi 90 de lire turcesti pentru trei zile. Biletele vor fi puse in vanzare saptamana viitoare si credem ca se vor vinde foarte repede", a afirmat Ak.Desi circuitul turc nu a gazduit o cursa de Formula 1 din 2011, Ak a spus ca starea pistei este inca la standarde."A venit un oficial care s-a uitat la asfalt si infrastructura si ne-a multumit, spunand ca aproape totul a fost ca in prima zi. Cu toate acestea, mai raman doar doua luni si jumatate, o echipa mai experimentata va veni si va vedea ce actualizari trebuie facute. Suntem capabili sa facem acest lucru, in conditiile in care am tinut pista pregatita ca si cand ar fi existat o cursa in fiecare zi", a adaugat el.Totusi, MP al Turciei nu va fi primul grand prix cu spectatori din acest sezon. Aceasta "onoare" ii va reveni Marelui Premiu al Toscanei de la Mugello, din 13 septembrie. Organizatorii au pus in vanzare 2.880 de bilete, la trei tribune. Circuitul de la Mugello va gazdui in premiera o cursa de Formula 1.Si MP al Rusiei de la Soci, din 27 septembrie, s-ar putea desfasura cu fani in tribune.Pana in prezent, au avut loc sapte etape, doua in Austria, la Spielberg, doua in Marea Britanie, la Silverstone , cate una in Ungaria, la Hungaroring, Spania, la Barcelona si Belgia, la Spa, toate fara spectatori.