Papa Francisc i-a scris lui Zanardi: "Ai facut din handicap o lectie de umanitate. Sunt aproape de tine si ma rog pentru tine si familia ta"

"Draga Alessandro. Povestea ta este un exemplu despre cum sa reusesti sa o iei de la capat din nou dupa o oprire neasteptata.Prin sport, ne-ai invatat sa traim o viata de prim-plan, facand din handicap o lectie de umanitate. Iti multumesc pentru ca dai putere celor care au pierdut-o. In acest moment foarte dureros, sunt aproape de tine si ma rog pentru tine si familia ta", i-a scris Papa Francisc sportivului.Italianul Alessandro Zanardi, fost pilot de Formula 1 si cvadruplu medaliat cu aur la Jocurile Paralimpice in probe de handcycling, a fost transportat in stare grava la spitalul din Siena, vineri seara, cu elicopterul, dupa un accident la o etapa din Toscana, cand a pierdut controlul bicicletei, s-a rostogolit de doua ori si s-a izbit de un camion.La 15 septembrie 2001, Alex Zanardi, care intre 1991 si 1999 a participat la 41 grand prix-uri de Formula 1, a suferit un accident intr-o cursa din seria CART, pe circuitul EuroSpeedway Lausitz de langa Klettwitz, Germania. El a pierdut controlul monopostului la iesirea de la boxe, iar un alt pilot, Alexandre Tagliani, nu a putut evita impactul cu masina lui Zanardi, la o viteza de 300 kilometri pe ora. Desi echipele de salvare au reusit sa-l mentina in viata dupa ce inima i s-a oprit de sapte ori, picioarele nu i-au mai putut fi salvate.