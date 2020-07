Valtteri Bottas a castigat Marele Premiu al Austriei, urmat de Charles Leclerc si de Lando Norris. Hamilton, locul 4, Vettel, locul 10

Plecat din pole-position, Bottas a condus cursa din primul pana-n ultimul tur, iar coechipierul lui, britanicul Lewis Hamilton , a trecut linia de sosire al doilea, dar sextuplul campiona mondial a fost retrogradat pe locul 4, dupa o penalizare de cinci secunde, primita pentru ca a cauzat un acrosaj cu thailandezul Alexander Albon de la Red Bull.Spaniolul Carlos Sainz jr. (McLaren-Renault) a fost al cincilea, iar Sergio Perez (Racing Point), al saselea.Pe locurile 7-10 s-au clasat in ordine francezul Pierre Gasly (Alpha Tauri), francezul Esteban Ocon (Renault), italianul Antonio Giovinazzi (Alpha Romeo) si germanul Sebastian Vettel (Ferrari).Cursa de duminica a avut numeraose incidente, fiind necesara interventia safety car-ului de trei ori. Doar 11 piloti au trecut linia de dosire, printre cei noua care au abandonat numarandu-se sportivii Red Bull, olandezul Max Verstappen, locul 2 la start, si Alexander Albon.Festivitatea de premiere a avut loc tinandu-se cont de masurile de distantare. Locurile podiumului au fost departate, pilotii au purtat masti, dar nu s-a renuntat la traditionala baie cu sampanie.Inaintea cursei, pilotii de Formula 1 s-au adunat pe linia de start, pentru a-si arata angajamentul in favoarea luptei impotriva rasismului.Purtand tricouri negre cu mesajul "End Racism (n.r. - Sfarsit rasismului)", sase piloti, Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz, Danil Kvyat, Antonio Giovinazzi si Kimi Raikkonen , au ramas in picioare si 14 au ingenuncheat, in semn de sprijin pentru miscarea Black Lives Matters. Hamilton a purtat un tricou negru, inscriptionat cu Black Lives Metters.CM de Formula 1 trebuia sa inceapa la 15 martie, dar startul a fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus.Urmatoarea etapa va avea loc tot la Spielberg, duminica viitoare