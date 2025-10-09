”Exagerează arătându-ne iubitele”. Nemulțumirea piloților din Formula 1

Autor: Teodor Serban
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 14:21
”Exagerează arătându-ne iubitele”. Nemulțumirea piloților din Formula 1
Rebecca Donaldson, iubita lui Carlos Sainz FOTO X @realMJThompson

Carlos Sainz a profitat de apariţia sa în emisiunea Partidazo de la radio COPE pentru a critica modul în care sunt filmate cursele de Formula 1. Pilotul spaniol al echipei Williams denunţă o transmisiune mai interesată de celebrităţi şi de prietenele piloţilor decât de depăşirile de pe pistă.

Pilotul Williams a făcut această declaraţie într-un interviu acordat emisiunii Partidazo de la radio COPE. Vizibil iritat, spaniolul în vârstă de 31 de ani a criticat dur o transmisiune mai interesată de vedetele invitate în padocck decât de momentele importante ale cursei. „Exagerează arătând vedete şi prietenele noastre”, a atacat nativul din Madrid.

„Este o tendinţă care a început să se contureze şi care probabil a funcţionat la un moment dat, când oamenii erau interesaţi să vadă prietenele noastre, să vadă persoane celebre la televizor, reacţiile lor”, subliniază fostul pilot al echipelor Renault, McLaren şi Ferrari. „Weekendul trecut (la GP-ul din Singapore), nu au arătat niciuna dintre cele patru sau cinci depăşiri pe care le-am făcut la final, nici urmărirea lui Fernando (Alonso) asupra lui Lewis (Hamilton). Au ratat multe lucruri. Pentru mine, exagerează puţin arătând vedetele şi iubitele piloţilor.”

Dincolo de aceste alegeri de realizare, Carlos Sainz consideră că sunt prea mulţi invitaţi în culisele curselor de F1 şi că această agitaţie afectează pregătirea piloţilor: „Uneori, sunt atât de mulţi VIP-uri în padocck încât nici nu mai poţi merge pe jos. Ne deplasăm cu bicicleta sau cu scuterul, pentru că altfel pur şi simplu nu ne putem mişca. Sunt puţin stresat în padocck din cauza numărului mare de persoane care ne opresc pentru a face poze. Duminica, nu-mi place să mă plimb pentru că vreau să fiu singur şi concentrat. Mama îmi spune să zâmbesc mai mult, dar eu încerc pur şi simplu să mă izolez şi să mă concentrez.”

În cadrul interviului acordat emisiunii Partidazo de COPE, „The Smooth Operator” a povestit şi despre legătura sa cu Tadej Pogacar, liderul ciclismului mondial, care locuieşte, la fel ca el, la Monaco.

„Dintre cei care locuiesc în prezent în Monaco, el este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, cel pe care îl văd cel mai des. Mergem deseori împreună la cină, facem ciclism... De fapt, cum spun mereu, noi nu facem chiar ciclism, el mă însoţeşte, pentru că el este la un alt nivel”, a mai detaliat pilotul în vârstă de 31 de ani.

„Mergem să bem o cafea, să mâncăm o focaccia undeva, ne întâlnim şi vorbim despre sporturile noastre respective. Este un mare fan al meu şi al Formulei 1. Ne simţim foarte bine împreună, cu adevărat”, a adăugat Sainz.

