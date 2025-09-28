Fernando Alonso a dezvăluit că vrea să se retragă în glorie. Când va lua decizia finală

Pilotul spaniol de Formula 1, Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes), a recunoscut că s-a gândit să se retragă din activitatea competițională și că va lua o decizie cu privire la viitorul său în 2026, scrie dpa.

Dublul campion mondial mai are de încheiat un sezon din contractul său cu Aston Martin și speră că o schimbare a regulamentului ar putea propulsa echipa britanică printre favorite în sezonul viitor.

"M-am gândit la asta (la retragere)", a spus pilotul în vârstă de 44 de ani, care a câștigat ultimul dintre cele două titluri ale sale în 2006. "Dar voi lăsa decizia pentru anul viitor și, de asemenea, voi vedea atunci care va fi situația echipei la acel moment și ce se va cere de la mine.

Dacă lucrurile merg bine, cred că va fi un moment foarte bun să mă opresc, pentru că

am făcut curse competitive timp de mulți ani și, dacă va fi la fel, cred că va fi momentul perfect ca să pun capăt carierei", a adăugat el.

El a completat că, dacă lucrurile nu vor evolua pe măsura așteptărilor, "va fi foarte greu să renunțăm fără să încercăm din nou".

