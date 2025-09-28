Fernando Alonso a dezvăluit că vrea să se retragă în glorie. Când va lua decizia finală

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 12:20
336 citiri
Fernando Alonso a dezvăluit că vrea să se retragă în glorie. Când va lua decizia finală
Fernando Alonso (Aston Martin) FOTO X Aston Martin Aramco F1 Team

Pilotul spaniol de Formula 1, Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes), a recunoscut că s-a gândit să se retragă din activitatea competițională și că va lua o decizie cu privire la viitorul său în 2026, scrie dpa.

Dublul campion mondial mai are de încheiat un sezon din contractul său cu Aston Martin și speră că o schimbare a regulamentului ar putea propulsa echipa britanică printre favorite în sezonul viitor.

"M-am gândit la asta (la retragere)", a spus pilotul în vârstă de 44 de ani, care a câștigat ultimul dintre cele două titluri ale sale în 2006. "Dar voi lăsa decizia pentru anul viitor și, de asemenea, voi vedea atunci care va fi situația echipei la acel moment și ce se va cere de la mine.

Dacă lucrurile merg bine, cred că va fi un moment foarte bun să mă opresc, pentru că

am făcut curse competitive timp de mulți ani și, dacă va fi la fel, cred că va fi momentul perfect ca să pun capăt carierei", a adăugat el.

El a completat că, dacă lucrurile nu vor evolua pe măsura așteptărilor, "va fi foarte greu să renunțăm fără să încercăm din nou".

Nicuşor Dan, despre tensiunile din coaliție privind reforma administrației publice locale: ”Nu mai avem bani să-i transferăm primăriilor”
Nicuşor Dan, despre tensiunile din coaliție privind reforma administrației publice locale: ”Nu mai avem bani să-i transferăm primăriilor”
Președintele Nicușor a declarat duminică, 28 septembrie, referindu-se la disputele din coaliție pe tema reformei administrației locale, că acest guvern are trei luni și a luat niște măsuri...
Nicușor Dan îi îndeamnă pe basarabenii din România să meargă la vot: ”E o zi decisivă pentru Republica Moldova”
Nicușor Dan îi îndeamnă pe basarabenii din România să meargă la vot: ”E o zi decisivă pentru Republica Moldova”
Președintele Nicușor Dan a declarat duminică, 28 septembrie, referindu-se la alegerile parlamentare din Republica Moldova, că e o zi decisivă pentru această țară și i-a îndemnat pe toți...
#formula 1, #Fernando Alonso, #Aston Martin, #lawrence stroll , #stiri Formula 1
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
La 30 de ani, a iesit cu un pusti de 17 ani si a spus totul, dupa ce imaginile au facut inconjurul lumii si a aflat adevarul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Benfica i-a pus pe masa 9.000.000 Euro lui Gigi Becali! Patronul FCSB-ului n-a stat pe ganduri

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. David Miculescu și-a găsit echipă: „O alegere excelentă”
  2. Fernando Alonso a dezvăluit că vrea să se retragă în glorie. Când va lua decizia finală
  3. Dezvăluiri despre viața intimă a lui Lamine Yamal: ”Are un calendar cu fete. În fiecare zi una nouă”
  4. Gigi Becali a refuzat oferte de 13 milioane de euro: ”El visa la 30!”
  5. Șocați de pretențiile lui Ianis Hagi: ”N-a mai fost văzut”
  6. Marc Marquez a intrat în legendă. Pilotul spaniol de 32 de ani a câștigat al șaptelea titlu mondial la MotoGP
  7. Au intrat în istorie la Campionatul Mondial de Canotaj. Aur pentru România la o probă nou înființată
  8. Dezvăluiri uluitoare! Cum a cunoscut-o Gică Hagi pe soția lui: "Îi cerea lui Gigi casete"
  9. Tiradă la adresa arbitrului după meciul dintre Rapid și Petrolul: "El e de nivel prea șmecher"
  10. Românce la Beijing: final dramatic al partidei jucate de Jaqueline Cristian