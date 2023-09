Un britanic a realizat o masina de curse care merge pe baza de ciocolata

Cercetatorii britanici lovesc din nou! In scurt timp, Formula 3 va avea la start un bolid ecologic realizat de un britanic, care functioneaza pe baza de cicolata.

Automobilul este realizat din tesatura de in, fibre de carbon si rasini reciclate, iar alimentarea se face cu biocombustibil alcatuit din ciocolata si grasimi animale, informeaza Realitatea TV.

Lubrifiata cu ulei de plante, masina ecologica este una extrem de rapida, atingand 217 km/h. Mai mult, in doar 2.5 secunde, pilotul poate ajunge la 100 km/h.

"Am dovedit ca o masina ecologica poate fi sexy, distractiva si rapida in acelasi timp", a declarat cercetatorul Kerry Kirwan de la University of Warwick despre masina care l-a dat gata pe Lewis Hamilton.

Super-masina ecologica pe baza de ciocolata va debuta in Formula 3 pe 17 octombrie.

Ads