Jean Todt, despre Michael Schumacher: "Sper ca lumea sa-l poata vedea din nou"

"L-am vazut pe Michael saptamana trecuta. Se lupta. Sper ca lumea sa-l poata vedea din nou. Pentru asta lucreaza impreuna el si familia lui", a declarat Todt, potrivit dailymail.co.uk.Todt, care era director sportiv la Ferrari in perioada in care Schumacher a castigat cinci din cele sapte titluri mondiale din cariera, este un apropiat al germanului.Numai familia si cativa prieteni de incredere au acces in casa lui Michael Schumacher de pe malul lacului Geneva.La 29 decembrie 2013, fostul pilot de Formula 1 Michael Schumacher a fost victima unui accident la schi, in statiunea franceza Meribel. El a fost transferat la un spital din Grenoble dupa ce a suferit un traumatism cranian sever si o hemoragie cerebrala.Pana la 16 iunie 2014, Schumacher a fost in coma. Dupa ce a iesit din coma, el a fost transferat la 18 iunie 2014 la o unitate medicala de specialitate din Lausanne, iar in 9 septembrie 2014 a fost externat si mutat la locuinta sa din localitatea elvetiana Gland. De atunci, au fost furnizate putine informatii despre starea de sanatate a fostului pilot.