Pilotul echipei Haas, Mick Schumacher, fiul lui Michael Schumacher, a suferit un accident grav în timpul calificărilor Marelui Premiu al Arabiei Saudite, pe circuitul de la Jeddah, monopostul său fiind distrus după un impact cu parapetele.

Formula1.com cotează că Mick Schumacher pare să fie bine fizic şi a vorbit cu mama sa, potrivit unui anunţ al Haas. El va fi dus la spital pentru investigaţii suplimentare, din precauţie.

“Am vorbit cu mama lui şi am informat-o. El nu are răni vizibile, dar medicii vor să i se facă investigaţii pentru a se asigura că nu are sechele. Impactul a distrus tehnologia digitală, aşa că nu am auzit nimic prin radio, dar ni s-a spus că e conştient. Maşina este distrusă complet”, a declarat conducătorul Haas, Gunther Steiner.

Accidentul a avut loc în timpul segmentului 2 al calificărilor, iar calificările s-au întrerupt. Pilotul a fost transportat la centrul medical.

“Am auzit că Mick este conştient, a ieşit din maşină şi este în drum către centrul medical”, a precizat echipa Haas.

