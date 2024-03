Pilotul care a fost la un pas de o tragedie în Formula 1: ”Roșu, roșu, roșu! Sunt în mijloc, roșu! La naiba!” VIDEO

Pilotul spaniol Carlos Sainz Jr. (Ferrari) a câştigat duminică Marele Premiu al Australiei la Formula 1, care a avut loc pe circuitul Albert Park din Melbourne, în faţa a peste 130.000 de spectatori, devansându-i pe monegascul Charles Leclerc (Ferrari) şi pe britanicul Lando Norris (McLaren) care au completat podiumul, scrie AFP.

Cursa a fost marcată de abandonul campionului en-titre şi liderului clasamentului general, olandezul Max Verstappen (Red Bull). Plecat din pole position, Verstappen a fost nevoit să se retragă din cursă după doar patru ture din cauza unor probleme mecanice, fiind pentru prima oară în ultimii doi ani când a fost nevoit să recurgă la un asemenea gest.

În afara lui Verstappen, și septuplul campion mondial, Lewis Hamilton, a fost nevoit să abandoneze, iar în ultimul tur George Russell a suferit un accident teribil, mașina sa oprindu-se pe mijlocul pistei.

”Steag roșu, steag roșu! Roșu, roșu, roșu, roșu, roșu! Sunt în mijloc, roșu! La naiba!”, a cerut Russell, temându-se să nu fie lovit în plin de un alt pilot.

George Russell shouting for a red flag after his crash left him in the middle of the track.

There was no red flag called.

Really bad look for race control in terms of driver safety. pic.twitter.com/7pMP545C2T