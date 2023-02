Când va apărea noul sezon din Drive to Survive, documentarul care a resuscitat Formula 1

Sezonul 2022 din Formula 1 a fost acoperit de echipa de producție a Netflix, care a intrat în intimitatea celor 10 echipe.

Netflix a anunțat că sezonul 5 din Drive to Survive va putea fi urmărit începând cu 24 februarie și va include imagini video în premieră și interviuri cu personalitățile Formulei 1.

Noul sezon îi va duce pe fani în culise pentru a vedea la modul în care piloții și echipele s-au pregătit să meargă roată la roată în sezonul de Formula 1 2022.

Documentarul Drive to Survive a avut un impact major în Formula 1, în special printre spectatorii americani, care au devenit mai interesați de F1.

Poate tocmai din acest motiv sezonul 2023 va avea nu mai puțin de trei curse în SUA, la Miami, Austin și Las Vegas.

Marele Circ pleacă și în acest an de la Bahrain, în weekendul 3-5 martie.

