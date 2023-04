Prima femeie în Formula 1 după 30 de ani? Când începe duelul roată la roată dintre doamne FOTO

15 femei se vor întrece într-o competiție organizată de F1 Academy, cu scopul de a aduce doamnele și domnișoarele în prim-planul motorsportului.

Sezonul 2023 al F1 Academy va debuta la sfârșitul lunii aprilie pe circuitul Red Bull Ring din Spielberg, Austria.

Cele 15 fete, împărțite în trei echipe, vor concura pe parcursul a 7 weekenduri, cu trei curse pe weekend, astfel încât vor fi 21 de întreceri.

Ele vor merge în mașini de Formula 4, iar scopul academiei este să aducă o femeie în Formula 1 într-un viitor cât mai apropiat.

Filipineza Bianca Bustamante (18 ani) este printre favorite.

Ultima femeie care a concurat în Formula 1 este italianca Giovanna Amati, care a luat parte la trei curse în 1992.

Lights, cameras... it's almost time for the action to begin! 🎬 #F1Academy pic.twitter.com/CtR1veydQd

Touch down in @Circuitcat_es for the first preseason test of @f1academy with my @PREMA_Team new car and livery! 🤩🫶🏼

VAMOS! 🇪🇸❤️ pic.twitter.com/XV31MarIkm