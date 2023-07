Calificările pentru Marele Premiu al Ungariei au loc sâmbătă, de la ora 17.00, iar cursa este duminică, de la ora 16.00.

Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a reuşit cel mai bun timp în a doua sesiune de antrenamente libere de vineri, la Budapesta, înaintea calificărilor pentru Marele Premiu al Ungariei, etapa a 11-a a Campionatului Mondial de Formula 1.

Ploaia, care a perturbat prima sesiune, nu a mai căzut în şedinţa a doua de antrenamente şi a permis astfel piloţilor să realizeze timpi mai buni.

Mexicanul Sergio Perez, care a ieşit în decor devreme în prima sesiune, avariindu-şi monopostul Red Bull, a revenit pe pistă în sesiunea a doua, în care s-a remarcat cu o frână spectaculoasă, arătând din nou dificultăţi în controlarea monopostului, în timp ce coechipierul său, olandezul Max Verstappen, domină categoric campionatul.

Perez a fost înregistrat cu doar al 18-lea timp, iar Verstappen a fost al 11-lea, departe de performanţele obişnuite pe un circuit care nu favorizează monoposturile Red Bull.

Cei mai buni timpi din a doua sesiune de antrenamente libere pe Hungaroring:

1. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:17.686 (20 tururi)

2. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 1:17.701 (30)

3. Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Renault) 1:17.918 (26)

4. Yuki Tsunoda (Japonia/AlphaTauri-Red Bull) 1:17.934 (31)

5. Esteban Ocon (Franţa/Alpine-Renault) 1:18.045 (30)

6. Nico Hulkenberg (Germania/Haas-Ferrari) 1:18.058 (29)

7. Valtteri Bottas (Finlanda/Alfa Romeo-Ferrari) 1:18.085 (29)

8. Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Mercedes) 1:18.105 (32)

9. Guanyu Zhou (China/Alfa Romeo-Ferrari) 1:18.108 (31)

10. Carlos Sainz Jr (Spania/Ferrari) 1:18.182 (20)

11. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:18.279 (18)

12. Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Mercedes) 1:18.319 (33)

13. Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes) 1:18.377 (32)

14. Daniel Ricciardo (Australia/AlphaTauri-Red Bull) 1:18.385 (30)

15. Kevin Magnussen (Danemarca/Haas-Ferrari) 1:18.504 (27)

16. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) 1:18.746 (28)

17. Logan Sargeant (SUA/Williams-Mercedes) 1:18.836 (30)

18. Sergio Pérez (Mexic/Red Bull) 1:18.978 (14)

19. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 1:19.117 (18)

20. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 1:19.175 (23)

