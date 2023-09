Ce decizie a luat cel mai bogat pilot din Formula 1, după accidentul teribil în care a fost implicat ieri

Un accident groaznic a avut loc în calificările pentru Marele Premiu al statului Singapore. În ultimul viraj al circuitului, pilotul canadian Lance Stroll s-a izbit violent de parapet.

Lance Stroll (Aston Martin) trăgea tare pentru a se califica în Q2, a trecut prea tare peste borduri, a pierdut controlul mașinii și s-a lovit de parapet.

Mașina s-a făcut praf, dar pilotul canadian a ieșit nevătămat din mașină, spre ușurarea tuturor.

Totuși, Aston Martin a anunțat că Lance Stroll încă se resimte și nu va participa la cursa de astăzi. De asemenea, echipa are o muncă titanică de depus pentru a reface mașina.

Duminică după-amiază, cu câteva ore înainte ca Marele Premiu să înceapă, Aston Martin a emis o declarație: "În urma accidentului lui Lance din calificările pentru Marele Premiu de la Singapore, Lance și Aston Martin au convenit de comun acord să nu participe la cursă.

Echipa trebuie să depună un efort uriaș pentru a repara mașina și, în mod evident, Lance este încă rănit în urma unui impact atât de mare. Atenția lui Lance se îndreaptă acum spre recuperarea completă înainte de Marele Premiu al Japoniei".

Directorul Mike Krack a declarat: Întreaga echipă este ușurată că Lance a reușit să iasă din mașină după accidentul de ieri – cu toate acestea, el încă resimte efectele unui accident cu impact atât de mare".

Lance Stroll este fiul magnatului canadian Lawrence Stroll, cel care deține echipa Aston Martin. Conform Forbes, averea lui Lawrence Stroll este de 3,7 miliarde de dolari. Din postura de moștenitor al imperiului construit de tatăl său, Lance este considerat cel mai bogat pilot din Formula 1.

pic.twitter.com/DYIcgXvo15 Just finished watching a doctor react to incidents in motorsports, this is the dangerous one because of that 'sudden' stop. Glad Lance Stroll is okay.#F1 #SingaporeGP