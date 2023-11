Formula 1: duel roată la roată în ultima tură. Cum s-a terminat Marele Premiu din Las Vegas

Marele Premiu de Formula 1 de la Las Vegas a fost un adevărat spectacol pe circuit și în afara acestuia.

Cu o multitudine de vedete la standuri, Marele Premiu de Formula 1 de la Las Vegas a fost cu adevărat interesant.

Max Verstappen (Red Bull) i-a furat locul unu lui Charles Leclerc după primul viraj de la start și a reușit să câștige cursa, chiar dacă a fost penalizat cu cinci secunde pentru manevra care l-a scos de pe traseu pe pilotul Ferrari.

Leclerc a fost depășit și de Sergio Perez, însă în ultima tură monegascul de la Ferrari și-a recuperat locul doi.

La cursă au asistat Justin Bieber, Shaquille O'Neal, David Beckham, Zlatan Ibrahimovc și multe alte staruri.

A fost a 18-a victorie pentru Max Verstappen din acest sezon, a 53-a a carierei.

LAP 50/50

LECLERC TAKES P2 ON THE LAST LAP FROM PEREZ!!!

Unreal stuff by the Ferrari driver 👏🤯#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/BdjWcNbxvb