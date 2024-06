Formula 1: duel palpitant în cursa sprint din Austria VIDEO

riplul campion mondial în exerciţiu Max Verstappen (Red Bull) a câştigat cursa de sprint din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Austriei.

Olandezul, care a câştigat toate cele trei sprinturi disputate în acest sezon, a devansat cele două monoposturi McLare ale australianului Oscar Piastri şi britanicului Lando Norris.

Verstappen a avut un duel palpitant cu Lando Norris (video jos). Britanicul a trecut pentru scurt timp în fruntea cursei, dar a fost depășit și de olandez și de coechipierul lui Oscar Piastri.

Britanicul George Russell (Mercedes) a ocupat locul 4, iar pe cinci s-a clasat Carlos Sainz (Ferrari).

Calificările au loc tot azi (ora 17.00, Antena 3), iar duminică, pe circuitul Spielberg, are loc Grand Prix-ul Austriei (ora 16.00, Antena 1).

Norris takes the lead ➡️ Verstappen reclaims it ➡️ Piastri swoops past Norris

Riveting racing from the front three 🍿#F1Sprint #AustrianGP pic.twitter.com/WjORyXuvx5