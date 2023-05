Gata cu Formula 1! Marele Premiu de la Imola a fost anulat din cauza inundațiilor

Formula 1 a anunţat, miercuri, că Emilia Romagna Grand Prix, cursă care ar fi trebuit să aibă loc în acest weekend, nu se va mai disputa, din cauza inundaţiilor din regiune.

De asemenea, cursele de Formula 2, Formula 3 și Porsche SuperCup au fost suspendate.

Decizia s-a luat după discuţii ale oficialilor F1 cu preşedintele FIA, miniştri, preşedintele regiunii Emilia-Romagna şi promotorul cursei.

“Nu este posibilă organizarea în siguranţă a evenimentului pentru fanii noştri, echipe şi personal şi este ceea ce trebuie făcut, având în vedere situaţia din regiune. Nu ar fi corect să se pună şi mai multă presiune asupra autorităţilor locale şi serviciilor de urgenţă în această perioadă dificilă”, se arată pe site-ul formula1.com.

La Imola - unde urma să aibă loc duminică Marele Premiu de Formula 1 - fluviul Santerno, care trece chiar pe lângă piste, se află în revăsare, iar conducerea cursei le-a cerut jurnaliştilor şi personalului echipelor să nu nu se ducă miercuri pe circuit.

