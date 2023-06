Formula 1: Max Verstappen se impune în Canada și îl egalează pe Ayrton Senna

Olandezul Max Verstappen s-a impus fără emoții în Marele Premiu al Canadei de la Montreal și "a omorât" campionatul.

Max Verstappen a câștigat a opta cursă a sezonului - Marele Premiu al Canadei. Olandezul de la Red Bull s-a impus în fața lui Fernando Alonso (Aston Martin) și Lewis Hamilton (Mercedes). Locurile 4 şi 5 au fost ocupate de Ferrari, prin cei doi piloţi – monegascul Charles Leclerc, pe 4, şi spaniolul Carlos Sainz, pe 5.

Au abandonat George Russell (Mercedes) şi Logan Sargeant (Williams).

Pentru Max a fost a 41-a victorie a carierei, egalându-l la acest capitol pe Aryton Senna.

Mai multe succese au doar Lewis Hamilton (101), Michael Schumacher (93), Sebastian Vettel (53) și Alain Prost (51).

De asemenea, victoria lui Verstappen a adus al 100-lea succes pentru Red Bull.

În clasamentul general, Max Verstappen conduce cu 170 de puncte, urmat de mexicanul Sergio Perez (Red Bull Racing) – cu 117 puncte şi de Fernando Alonso – cu 99 de puncte.

În clasamentul pe echipe conduce Red Bull Racing – 287 puncte, pe locul secund este Mercedes (152 puncte), iar pe locul al treilea Aston Martin (134 puncte).

Red Bull gives you wins! 🏆

100 of them! @redbullracing score their 100th Grand Prix victory, a truly monumental achievement!#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/EPG1QCOgHV