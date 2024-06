Formula 1: duel palpitant în Canada, cu ploaie și două intervenții ale Safety Car

Pilotul olandez Max Verstappen s-a impus duminică în Marele Premiu al Canadei, consolidându-şi prima poziţie în clasamentul general al piloţilor.

Max Verstappen (Red Bull) a devenit lider în turul 49, după o apariție a mașinii de siguranță (Safety car). Lando Norris (McLaren) a intrat la boxe un tur mai târziu, olandezul a revenit în față și nu a mai cedat poziţia de lider, reuşind a şasea victorie a sezonului.

Norris se află la cel de-al cincilea podium din acest an. În cursă, Lewis Hamilton (Mercedes) l-a depăşit pe Oscar Piastri (McLaren) în turul 65 şi a trecut pe locul trei. Piastri a fost întrecut şi de George Russell (Mercedes), căzând pe cinci, iar Russell a reuşit să îl depăşească şi pe coechipierul său, Lewis Hamilton, încheind astfel pe ultima poziţie a podiumului. Lewis Hamilton a terminat pe locul 4, iar Piastri pe 5. Cei doi piloţi de la Ferrari, Charles Leclerc şi Carlos Sainz au abandonat.

În clasamentul general, Max Verstappen conduce, cu 169 de puncte, urmat de Charles Leclerc, cu 138 de puncte.

"I was like 'Arghhh!'"

Max and Lando relive the turning point of the race #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/D4g3zSeWGE