Formula 1: accident teribil la Monaco! Mașina Red Bull s-a făcut praf

Accident groaznic în Marele Premiu al Principatului Monaco, a opta etapă a Campionatului Mondial de Formula 1 din acest sezon.

În chiar prima tură a cursei s-au petrecut mai multe incidente. Cel mai grav accident a fost cel dintre Sergio Perez (Red Bull) și piloții Haas Kevin Magnussen și Niko Hulkenberg.

Perez a fost agățat din spate de Magnussen și a intrat în Hulkenberg. Mașina Red Bull s-a făcut praf, dar Perez a ieșit nevătămat, ca și ceilalți doi piloți.

Un alt incident a avut loc între piloții de la Alpine - Pierre Gasly și Esteban Ocon. Spaniolul s-a urcat practic peste francez.

Carlos Sainz (Ferrari) a suferit o pană.

Cursa se va relua după ce pista va fi curațată.

