Formula 1: Surprize mari în calificările pentru Marele Premiu al Arabiei Saudite. Verstappen pleacă doar de pe 15

Cu probleme la cutia de viteze în manșa a doua a calificărilor, Max Verstappen va pleca doar de pe locul 15 în Marele Premiu al Arabiei Saudite. Coechipierul lui, Sergio Perez, a luat pole-ul.

Mexicanul Sergio Perez (Red Bull Racing) va porni de pe prima poziţie a grilei de start, duminică, în Marele Premiu al Arabiei Saudite, a doua etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.

În calificările de sâmbătă, pe locul doi s-a clasat Charles Leclerc (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin) a terminat pe trei, George Russell (Mercedes) pe patru, iar Carlos Sainz (Ferrari) pe cinci.

Charles Leclerc nu se va afla pe prima linie a grilei, el fiind penalizat zece locuri pentru că l-a monopostul său s-a instalat un nou CE (Control Electronics power unit component).

Max Verstappen era mare favorit la primul loc, dar în manșa a doua a calificărilor a avut probleme la cutia de viteze și nu a mai putut stabili un timp.

Marele Premiu al Arabiei Saudite are loc duminică de la ora 19.00.

STARTING GRID

