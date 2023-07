Formula 1: doi britanici au urcat pe podium la Silverstone, dar Verstappen a fost din nou imbatabil

Marele Premiu al Marii Britanii disputat pe circuitul de la Silverstone a fost câștigat de olandezul Max Verstappen.

Verstappen a condus în întregime Marele Premiu al Marii Britanii, cu excepția primului tur, fiind depășit la start de Lando Norris (Mc Laren).

Dar olandezul a revenit rapid la conducere și a încheiat fără emoții în fața lui Lando Norris și a lui Lewis Hamilton (Mercedes).

Verstappen a ajuns la opt victorii în acest sezon, șase curse câștigate la rând și e de neoprit în cursa spre al treilea titlu mondial.

De asemenea, a fost al 11-lea succes consecutiv pentru echipa Red Bull, care a egalat un record deținut de Mc Laren din anii 80.

Antrenorul lui Manchester City, Josep Guardiola, a urmărit cursa alături de boss-ul Mercedes, Toto Wolff.

