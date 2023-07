Formula 1: cât costă trofeul pe care Lando Norris i l-a spart lui Verstappen pe podiumul de premiere

Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a câştigat Marele Premiu al Ungariei, duminică, însă nu a apucat să se bucure de trofeu, acesta fiind spart accidental de britanicul Lando Norris (McLaren), ocupantul locului doi.

Pe podium, Norris a lovit puternic sticla sa de şampanie de cea mai înaltă treaptă a podiumului pentru a o deschide. Sticla s-a deschis şi şampania a curs, dar pe treapta lovită se afla trofeul lui Verstappen, care a căzut şi s-a spart.

Verstappen a părăsit podiumul zâmbitor, ţinând cele două bucăţi ale trofeului său.

“Nu sunt sigur de ce s-a întâmplat. Cred că Max l-a pus prea aproape de margine. A căzut. Nu este problema mea, este a lui”, a glumit ulterior Norris, totodată uşor stânjenit.

După incident, McLaren a reacţionat pe Twitter: “Sorry Max”.

“O să avem nevoie de nişte adeziv. Record broken. Trophy broken (Record doborât, trofeu distrus)”, a fost răspunsul Red Bull.

Trofeul pe care l-a spart Norris este făcut manual, costă 40.000 de euro, iar producerea lui durează șase luni.

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câştigat duminică, la Budapesta, Marele Premiu al Ungariei la Formula 1, obţinând a noua sa victorie în acest sezon. Echipa Red Bull Racing a stabilit un record al competiţiei - cu a 12-a victorie consecutivă.

The #HungarianGP trophies are made by Herendi Porcelanmanufaktura Zrt. All are handmade, production time is approximately six months and it costs ~ 40.000 euros. 2/1#F1 #Hungaroring #NorrisGate pic.twitter.com/YhEdR86b2R