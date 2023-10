Formula 1: accident teribil în Mexic. Verstappen a stabilit un nou record, iar Perez a ieșit în lacrimi după primul viraj

Pilotul olandez Max Verstappen s-a impus duminică seara în Marele Premiu al Mexicului la Formula 1, stabilind un nou record în Campionatul Mondial.

Cursa din Mexic a început cum nu se putea mai prost pentru zecile de mii de fani mexicani. Idolul tribunelor, Sergio Perez (Red Bull) a avut un start curajos, dar a forțat prea mult limitele și a ieșit în decor după o coliziune cu Charles Leclerc (Ferrari). Mexicanul a fost devastat după această eroare, fiind dornic să facă spectacol la el acasă.

În schimb, Max Verstappen a avut un început perfect și de pe locul trei a urcat pe locul unu. Olandezul a câștigat cursa și a ajuns la 16 victorii în acest sezon, întrecându-și propriul record de anul trecut, când a obținut 15 victorii.

Cursa a fost stopată după accidentul teribil al lui Kevin Magnussen (Hass) și a fost reluată după ridicarea mașinii și curățarea zonei.

Clasamentul din Mexic: 1. Verstappen (Red Bull), 2. Hamilton (Mercedes), 3. Charles Leclerc (Ferrari)

Perez iese în decor. Abandon pentru mexican

Perez tangles with Leclerc at the start and tumbles out of his home race 💥😖#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/UmWI6W03c9