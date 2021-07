Tragedie in lumea automobilismului. Un fost mare pilot din Formula 1 a murit

El a suferit complicatii hemoragice si renale pentru care a fost internat in spitale mai mult de o luna. Starea lui s-a deteriorat in ultimele zile dupa ce a suferit alte probleme in timp ce se afla in sectia de terapie intensiva a unui centru de sanatate din orasul Santa Fe.Fostul pilot si membru al senatului argentinian se afla in spital din 30 mai si a fost mutat la terapie intensiva la 21 iunie. Anterior, Reutemann a mai petrecut 17 zile in spital in luna mai. El a fost internat cu anemie si deshidratare, dar starea sa s-a agravat din cauza unor probleme anterioare cu hemoragii gastro-intestinale si deteriorarea functiei renale. Problemele sale au fost legate de cancerul hepatic cu care a fost diagnosticat in 2017.Carlos Reutemann a fost cel mai de succes pilot argentinian in Formula 1 dupa Juan Manuel Fangio si Jose Froilan Gonzalez in anii 1950. El a reusit sa exceleze in F1 pe parcursul a zece ani intre 1972 si 1982, intr-o era competitiva a Marelui Circ.Argentinianul a pilotat pentru echipe mari, ca Brabham, Ferrari , Lotus si Williams si a castigat 12 mari premii. In cariera sa se remarca victoriile de la Nurburgring Nordschleife, in 1975, si la Monaco, in 1980.De asemenea, el a obtinut 45 de podiumuri, sase pole position -uri si 66 de puncte, intr-o perioada in care doar primii sase clasati primeau puncte. In 1981, in timp ce concura pentru Williams, Reutemann ratat pentru un punct titlului mondial, conducand o mare parte a sezonului. El a pierdut in cele din urma trofeul in fata brazilianului Nelson Piquet.De asemenea, Reutemann a terminat pe locul al treilea al clasamentului general de trei ori, in 1975, 1978 si 1980, cu Brabham, Ferrari si Williams.Dupa retragerea sa din F1 , in 1982 si dupa ce a luat de doua ori startul in Campionatului Mondial de Raliuri, cu doua clasari pe podium in Argentina (1980 si 1985), Reutemann a inceput o cariera politica in tara sa.El a avut doua mandate ca guvernator al provinciei sale de origine, Santa Fe, iar in 2003 i s-a oferit posibilitatea de a candida la presedintia argentiniana, dar a refuzat. A fost membru al Senatului din acel an pana la moartea sa.