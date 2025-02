"Michael Schumacher face parte din viața mea. Îl vizitez mereu". De ce e dezamăgit Jean Todt

Jean Todt, fostul director al echipei Ferrari în Formula 1, a vorbit recent despre relația sa continuă cu Michael Schumacher.

Într-un interviu pentru La Reppublica, Todt a menționat că îl vizitează pe Schumacher în mod regulat și cu multă afecțiune. "Michael Schumacher face parte din viața mea. Îl vizitez mereu. Conexiunea noastră merge mai departe de munca pe care am făcut-o împreună la Ferrari".

De asemenea, Todt a subliniat că familia Schumacher a ales să păstreze private detaliile despre starea de sănătate a lui Michael, o decizie pe care o respectă. El a adăugat că speră ca, într-o zi, lumea să-l poată vedea din nou pe Schumacher.

Todt a menționat că, deși a avut o relație strânsă cu Ferrari în trecut, în prezent nu mai există nicio legătură între el și echipă. El a subliniat că această situație este dezamăgitoare, având în vedere contribuțiile sale semnificative la succesul Ferrari în perioada sa de conducere. "Când am preluat echipa în 1993, echipa de proiectare era la Londra, iar la Maranello era un tunel de vânt vechi și neutilizabil. Pas cu pas, am făcut o bijuterie din Ferrari. De când am plecat, am vorbit cu câțiva membri ai echipei, dar de când m-am retras din FIA nu am mai avut niciun contact", a declarat francezul.

"Trebuie să spun că am fost foarte surprins când mă gândesc la cât timp am dedicat acestei aventuri incredibile și câte succese am obținut împreună".

Todt a fost o figură centrală în perioada de aur a Ferrari, colaborând cu Michael Schumacher pentru a obține multiple titluri mondiale. Cu toate acestea, după încheierea mandatului său, legăturile cu echipa s-au diminuat treptat, până la absența totală a comunicării actuale.

Din 1999 până în 2004, Ferrari a obținut șase titluri la constructori și cinci titluri ale piloților cu Michael Schumacher la volan.

