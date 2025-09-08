Pilotul de Formula 1 care a oferit cel mai bizar interviu: răspunsuri monosilabice și tăcere VIDEO

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 17:44
Lance Stroll (stânga), pilot Aston Martin FOTO X The Race

La finalul Marelui Premiu al Italiei (7 septembrie 2025), Lance Stroll, de la Aston Martin, a avut o reacție extrem de rezervată în sala de presă — răspunsuri monosilabice, apoi… tăcere totală.

Canadianul a terminat ultimul cursa (cu un tur în spatele câștigătorului Max Verstappen) și a răspuns în doi peri la întrebările reporterului.

Referitor la strategia de a rula aproape 50 de tururi cu un singur set de pneuri, Stroll a fost întrebat dacă acest plan a fost greșit și a răspuns simplu: „Da”.

Pentru întrebarea legată de incidentul cu Esteban Ocon (penalizat ulterior), canadianul a fost din nou laconic: „Nu am nimic de spus despre asta.”

Când a fost întrebat dacă există măcar un aspect pozitiv de extras din weekend-ul de la Monza, a răspuns în doar trei cuvinte: „Nu prea multe.”

După aceste schimburi, s-a retras discret, iar jurnalistul de relații publice al echipei a preluat situația cu ceva stângăcie.

Explicația oferită de echipă

Mike Krack, inginerul de cursă de la Aston Martin, a intervenit pentru a justifica starea lui Stroll: “Este normal să fii frustrat când pornești din spate, ai o strategie care nu funcționează și nu există oportunități. În plus, am avut o problemă la boxe care l-a ținut mai mult timp decât era necesar. Este normal să fie dezamăgit când simți că te lupți pentru nimic”.

Context în clasament

După cele 16 etape scurse din sezonul 2025, Lance Stroll se afla pe locul 11 în clasamentul piloților, cu 32 de puncte, cu ușoară avantaj în fața coechipierului Fernando Alonso.

În clasamentul constructorilor, Aston Martin se afla pe locul 6, cu un total de 62 de puncte.

