A pierdut cursa sprint, dar și-a luat revanșa în calificări! Lando Norris pleacă azi din pole-position

Britanicul Lando Norris de la McLaren va pleca din pole position la Marele Premiu de Formula 1 al SUA, în faţa olandezului Max Verstappen, de la Red Bull.

Verstappen, care are 54 de puncte avans faţă de Norris în clasament după ce a câştigat sprintul de pe Circuit of the Americas din Austin, ar fi putut câştiga calificările, dar a fost afectat de accidentul lui George Russell, de la Mercedes.

De pe poziţia a treia a grilei de start va pleca spaniolul Carlos Sainz, de la Ferrari.

Coechipierul spaniolului, Charles Leclerc, a fost al patrulea, în faţa lui Oscar Piastri de la McLaren, al cincilea, în timp ce timpul lui Russell de dinaintea accidentului său l-a plasat pe locul şase.

Pierre Gasly a fost al şaptelea pentru Alpine, iar Fernando Alonso al optulea pentru Aston Martin. Kevin Magnussen a ocupat locul nouă pentru Haas în prima sa apariţie în Q3 din 2024, iar Sergio Perez va pleca de pe locul 10.

Cursa de la Austin are loc duminică seară, ora 22.00, Antena 3.

