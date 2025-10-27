Formuula 1: un nou lider în clasamentul general al piloților! Cum s-a încheiat Marele Premiu din Mexic

Lando Norris (McLaren) a câştigat, duminică, Marele Premiu al Mexicului, a 20-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.

Este a şasea victorie a britanicului în actualul sezon.

"Ce cursă! Am putut să mă concentrez şi să privesc doar înainte. A fost o cursă simplă pentru mine, cu un start bun, o lansare bună, un prim tur bun şi am putut continua de acolo. E grozav aici, mulţumesc mult tuturor fanilor", a declarat Norris.

Pe locul doi s-a clasat Charles Leclerc (Ferrari), pe trei a terminat Max Verstappen (Red Bull), pe patru Oliver Bearman (Haas) şi pe cinci Oscar Piastri (McLaren). Pentru Bearman este cel mai bun rezultat din carieră.

Ca urmare a succesului de duminică, Lando Norris este lider în clasamentul general, cu 357 de puncte, în timp ce colegul său Oscar Piastri are 356 de puncte.

Cu 321 de puncte și patru curse rămase, Max Verstappen încă mai speră și el la un nou titlu.

There's now only ONE POINT in it at the top! 🤯🤏 1️⃣ Lando: 357 points 2️⃣ Oscar: 356 points#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/xDAcctBqRZ — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

