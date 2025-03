Start fantastic în Formula 1: prima cursă a sezonului a fost una "nebună". Ce pilot a câștigat

Sezonul 2025 al Formulei 1 a început cu Marele Premiu al Australiei, pe circuitul Albert Park din Melbourne.

Marele Premiu al Australiei a avut parte de multe incidente încă dinaintea startului. Din cauza faptului că circuitul a fost extrem de ud, Isack Hadjar (Racing Bulls) a ieșit în decor în tura de încălzire, iar Jack Doohan (Alpine) și Carlos Sainz (Williams) l-au urmat încă din primul tur.

Imediat după start, Max Verstappen, plecat de pe locul trei, l-a depășit pe Oscar Piastri, însă australianul și-a recuperat poziția după o greșeală a campionului mondial.

Piloții McLaren Lando Norris și Oscar Piastri au condus o perioadă detașat în fața lui Verstappen, dar toată cursa s-a resetat după accidentul lui Fernando Alonso.

Toată lumea a intrat la boxe pentru schimbul de pneuri, iar Verstappen s-a apropiat din nou de piloții McLaren.

În turul 45 a reînceput ploaia, iar Oscar Piastri a pierdut controlul mașinii și a ieșit în decor, spre disperarea fanilor australieni.

Piastri is OFF and Norris pits!

The rain is coming down and Piastri now gets back on track! ☔️#F1 #AusGP pic.twitter.com/4TWZdi22lZ