Lewis Hamilton, distrus de durere! Și-a pierdut cel mai bun prieten

Luni, 29 Septembrie 2025, ora 14:48
Lewis Hamilton, septuplul campion mondial de Formula 1, a anunțat cu profundă durere moartea celui mai bun prieten al său – Roscoe, bulldogul englez care l-a însoțit timp de peste un deceniu.

Într-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare, Hamilton a scris: „Mi-am pierdut cel mai bun prieten aseară. Vă mulțumesc tuturor pentru dragostea pe care i-ați arătat-o de-a lungul anilor. Roscoe forever.”

Roscoe nu a fost doar un animal de companie pentru Hamilton, ci un adevărat membru al familiei. Cunoscut de fanii F1 din întreaga lume, bulldogul a apărut frecvent în paddock, în garajul Mercedes și Ferrari, la conferințe de presă și chiar pe rețelele sociale, devenind o figură emblematică și îndrăgită în comunitatea motorsportului. Hamilton i-a creat lui Roscoe chiar și un cont de Instagram, care a strâns sute de mii de urmăritori.

Pilotul britanic a vorbit adesea despre legătura specială pe care o avea cu Roscoe, spunând că prezența lui i-a adus liniște, bucurie și echilibru într-un sport dominat de presiune și intensitate. De asemenea, Hamilton a făcut cunoscut faptul că Roscoe era crescut vegan, reflectând stilul de viață al campionului.

