Lewis Hamilton, distrus de durere! Și-a pierdut cel mai bun prieten

Lewis Hamilton, septuplul campion mondial de Formula 1, a anunțat cu profundă durere moartea celui mai bun prieten al său – Roscoe, bulldogul englez care l-a însoțit timp de peste un deceniu.

Într-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare, Hamilton a scris: „Mi-am pierdut cel mai bun prieten aseară. Vă mulțumesc tuturor pentru dragostea pe care i-ați arătat-o de-a lungul anilor. Roscoe forever.”

Roscoe nu a fost doar un animal de companie pentru Hamilton, ci un adevărat membru al familiei. Cunoscut de fanii F1 din întreaga lume, bulldogul a apărut frecvent în paddock, în garajul Mercedes și Ferrari, la conferințe de presă și chiar pe rețelele sociale, devenind o figură emblematică și îndrăgită în comunitatea motorsportului. Hamilton i-a creat lui Roscoe chiar și un cont de Instagram, care a strâns sute de mii de urmăritori.

Pilotul britanic a vorbit adesea despre legătura specială pe care o avea cu Roscoe, spunând că prezența lui i-a adus liniște, bucurie și echilibru într-un sport dominat de presiune și intensitate. De asemenea, Hamilton a făcut cunoscut faptul că Roscoe era crescut vegan, reflectând stilul de viață al campionului.

Lost my best friend last night. Thank you all for the love you’ve shown him over the years. Roscoe forever. pic.twitter.com/VRrFBdcsLc — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 29, 2025

