Lewis Hamilton a obținut prima victorie la Ferrari! Surpriză în China

După un debut dezamăgitor în Australia, Lewis Hamilton și Ferrari au făcut senzație la cursa sprint de la Marele Premiu al Chinei.

Lewis Hamilton a câștigat cursa de sprint de la Marele Premiu al Chinei! Englezul a obținut astfel primul său succes la Ferrari, după o cursă pe care a dominat-o în întregime.

Verstappen a stat mult timp în spatele lui Hamilton, iar pe final olandezul a fost depășit de Oscar Piastri.

Astfel, Oscar Piastri s-a clasat pe locul al 2-lea, în timp ce a 3-a poziție a fost ocupată de Max Verstappen, iar Top 5 a fost completat de George Russell și Charles Leclerc.

Cei cinci piloți au fost recompensați cu puncte: Hamilton a luat 8 puncte, Piastri 7, Verstappen 6, Russell 5 și Leclerc 4.

Această cursă sprint este una dintre cele șase ale sezonului și se desfășoară înaintea cursei propriu-zise, care loc duminică (Marele Premiu al Chinei e de la ora 09.00, Antena 3).

Calificările pentru cursa de duminică au loc sâmbătă, de la ora 09.00.

LEWIS HAMILTON WINS #F1SPRINT, HIS FIRST VICTORY FOR FERRARI 🤩#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/zpgV66tEUw