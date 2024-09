Formula 1: cursă cu surprize în Azerbaidjan și un accident teribil care a dat totul peste cap

Australianul Oscar Piastri (23 de ani), de la Mc Laren, a câștigat Marele Premiu al Azerbaidjanului la Formula 1. Este a doua victorie din cariera lui Piastri.

Piastri a condus fenomenal și s-a apărat eroic în fața lui Charles Leclerc (Ferrari) De altfel, australianul a fost votat "Driver of the Day".

Leclerc a terminat pe locul doi, deși a rămas fără penuri în finalul cursei. Perez a încercat să îl depășească, dar s-a trezit atacat de Sainz (Ferrari).

Până la urmă, Perez și Sainz au fost protagoniștii unui accident teribil. Cei doi s-au ciocnit și și-au distrus mașinile în turul 50 din 51, astfel că întrecerea s-a terminat cu Virtual Safety Car.

George Russell (Mercedes) a terminat pe locul trei, iar Norris a făcut o cursă senzațională (plecat de pe 15) și a încheiat pe locul patru în fața lui Max Verstappen.

În clasamentul constructorilor, McLaren a trecut în fața lui Red Bull, iar Norris a mai recuperat câteva puncte față de Verstappen în clasamentul piloților.

Verstappen are acum 313 puncte, iar Lando 254.

LAP 50/51

WOW.

Leclerc defends from Perez, which allows Sainz past, and then the Ferrari and Red Bull collide into the barriers on the run down to Turn 3!

VSC deployed 🟡#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/u8GzV3ONPA