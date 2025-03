Schimbare de clasament în Formula 1. Ce au decis oficialii imediat după cursă

După ce a terminat al patrulea în Marele Premiu al Australiei de duminică, pilotul Andrea Kimi Antonelli a primit iniţial o penalizare de 5 secunde care l-a costat un loc. Dar echipa sa Mercedes a făcut apel şi a câştigat.

Aflat pe locul 16 pe grila de start, italianul a făcut o cursă aproape perfectă, pentru a urca din nou pe locul 4 la final, chiar în spatele coechipierului său George Russell.

Dar o penalizare nefericită de 5 secunde pentru o ieşire nesigură în timpul ultimei opriri la boxe l-a retrogradat imediat pe locul 5. Cu toate acestea, echipa sa Mercedes a făcut apel împotriva acestei penalizări şi a fost audiată. Prin urmare, Antonelli recuperează locul 4 şi cele 12 puncte care îl însoţesc.

Acesta este cel mai bun rezultat pentru un debutant de la Kevin Magnussen în Australia în 2014. La 18 ani, 6 luni şi 19 zile, Antonelli este al doilea cel mai tânăr pilot care termină în puncte, după Max Verstappen (Malaysia 2015).

Britanicul Lando Norris (McLaren) a câştigat, duminică, Marele Premiu al Australiei, primul Grand Prix al sezonului de Formula 1, disputat pe Melbourne Park, perturbat de ploaie.

Lando Norris a obţinut a cincea victorie a carierei, el fiind urmat de campionul mondial en-titre, olandezul Max Verstappen (Red Bull).

Britanicul George Russell (Mercedes) a fost al treilea.

BREAKING: Kimi Antonelli has been promoted to P4

The stewards have reversed their decision to penalise Antonelli due to significant and relevant new elements being presented to them which were not present at the time of the incident#F1 #AusGP pic.twitter.com/aKaqREVdTy