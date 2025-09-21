Formula 1: liderul clasamentului general "a comis-o" în Azerbaidjan. Cum arată topul piloților după cursa din Baku

Oscar Piastri a intrat cu mașina în parapet FOTO X Formula 1

Campionul mondial Max Verstappen a dominat cap-coadă Marele Premiu al Azerbaidjanului și s-a impus fără probleme.

Max Verstappen a plecat din pole-position și a câștigat fără emoții Marele Premiu al Azerbaidjanului, a 17-a etapă din calendarul 2025 al Formulei 1.

Olandezul a fost urmat de George Russell (Mercedes) și Carlos Sainz (Williams).

Liderul clasamentului general, Oscar Piastri, a comis o greșeală, a intrat în parapet și a abandonat rapid cursa de la Baku.

Accidentul pilotului australian a relansat lupta pentru titlu în clasamentul piloților. Coechiperul lui Piastri, Lando Norris, a terminat cursa din Azerbaidjan pe locul al șaptelea și a strâns poziția în clasamentul general.

Clasament piloți: 1. Oscar Piastri 325 pct, 2. Lando Norris 299 pct, 3. Max Verstappen 255 pct.

