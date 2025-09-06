Recordul stabilit de Max Verstappen, la Monza. Nu s-a mai întâmplat asta niciodată

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 22:03
70 citiri
Recordul stabilit de Max Verstappen, la Monza. Nu s-a mai întâmplat asta niciodată
Max Verstappen FOTO X F1

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a terminat primul, sâmbătă, în calificările Marelui Premiu al Italiei, de la Monza, şi va pleca din pole-position. El a stabilit şi un nou record al circuitului italian.

A fost un final incredibil pe circuitul de la Monza. Lando Norris părea că va pleca din pole position, după ce stabilise recordul circuitului de la Monza, dar Max Verstappen (Red Bull) a revenit în frunte în numai câteva secunde, câştigând calificările cu 1 minut 18,792 secunde, timp record absolut al circuitului italian. Max Verstappen a încheiat pe primul loc şi va pleca din pole-position, însă din 2019 nu s-a mai câştigat la Monza plecând de pe prima poziţie a grilei de start.

Locul secund a fost ocupat de Lando Norris (McLaren), pe trei a venit al doilea pilot McLaren, australianul Oscar Piastri. Charles Leclerc (Ferrari) a reuşit un timp excelent în Q3, după ce în Q1 şi Q2 nu a făcut nimic ieşit din comun, şi a încheiat al patrulea, iar Lewis Hamilton (Ferrari) a fost al cincilea.

Încă o lovitură pentru Lewis Hamilton după accidentul din Olanda
Încă o lovitură pentru Lewis Hamilton după accidentul din Olanda
Pilotul britanic Lewis Hamilton va fi penalizat cu cinci locuri pe grila de start a Marelui Premiu de Formula 1 al Italiei, din weekendul viitor, după ce încălcat regulamentul legat de viteză,...
Liberalii, optimiști înainte de moțiunile de cenzură. „România a mers prea mult pe un singur motor”
Liberalii, optimiști înainte de moțiunile de cenzură. „România a mers prea mult pe un singur motor”
Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu le-a transmis seniorilor din partid că rămân uniţi, trec peste moţiunile de cenzură şi continuă şi cu politici de dezvoltare a României, el...
#formula 1, #Max Verstappen, #monza rezultate calificari formula 1 , #Formula 1
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Salariu nemaivazut in Romania! Cine e impresara care a rezolvat transferul anului in SuperLiga
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Leo Messi i-a spus-o in fata: "Nu calci la nationala cat timp sunt eu aici!"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Recordul stabilit de Max Verstappen, la Monza. Nu s-a mai întâmplat asta niciodată
  2. Rezultat uriaș pentru Gloria Bistrița, la debutul în Liga Campionilor la handbal. Meci uriaș în fața campioanei Norvegiei
  3. Decizia luată de Israel Premier Tech, după protestele pro-Palestina de la Turul Spaniei
  4. E oficial: Louis Munteanu, OUT de la națională. Decizie radicală luată de Mircea Lucescu, după ce a rămas cu un singur atacant la lot
  5. Reușită impresionantă pentru Cristiano Ronaldo. Numărul uriaș de goluri pe care le-a reușit pentru Portugalia
  6. "De ce îi ia în brațe pe toți copiii albi și nu pe fiul meu?”. Unul dintre favoriții de la Balonul de Aur acuză Disneyland de rasism
  7. Botoșani, victorie cu o echipă din afara României într-un amical. Rezultat șocant pentru U Cluj
  8. Jucătorul care l-a enervat pe Lucescu, după umilința cu Canada: ”Nu respectă ce i se cere”
  9. Luis Enrique, implicat într-un accident grav. Antrenorul lui PSG a ajuns direct în sala de operație
  10. CFR l-a dat afară, după doar șase meciuri. Cine este jucătorul pus pe liber de ardeleni, deși a fost adus ca o adevărată vedetă