Formula 1: calificări "nebune" în Azerbaidjan! Liderul clasamentului mondial a distrus mașina

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 17:15
293 citiri
Campionul mondial Max Verstappen (Red Bull) va pleca din pole-position în Marele Premiu al Azerbaidjanului, care are loc duminică de la ora 15.00.

Max Verstappen a încheiat pe primul loc niște calificări absolut nebune, încheiate după aproape două ore și marcate de nenumărate întreruperi.

Surprinzător, prima linie va fi completată de spaniolul Carlos Sainz (Williams), care pleacă de poziția a doua.

Liam Lawson a făcut și el un tur memorabil și va începe duminică de pe locul al treilea.

În ultima sesiune a calificărilor, Oscar Piastri, liderul clasamentului mondial, a distrus mașina și va pleca abia de pe locul 9.

Nici coechipierul său, Lando Norris, nu s-a descurcat mai strălucit și a încheiat calificările pe locul 7.

