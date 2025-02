Max Verstappen, huiduit la scenă deschisă în cadrul unui eveniment grandios. Hamilton, ovaționat

Pilotul britanic Lewis Hamilton a fost ovaționat marți la Londra, cu ocazia unei gale inedite de lansare a sezonului, pentru a marca cea de-a 75-a aniversare a Campionatului Mondial de Formula 1, la prima sa apariție publică oficială alături de scuderia Ferrari, în timp ce deținătorul titlului, olandezul Max Verstappen (Red Bull), a fost contestat pe terenul fostului său rival, informează AFP.

În imensa O2 Arena din capitala Angliei, cei 15.000 de fani adunați în tribune au fost așa cum era de așteptat dedicați în totalitate cauzei britanicilor.

Dacă legendara echipă Williams a generat la fel de multă emoție ca și urcarea pe scenă a tânărului pilot local Oliver Bearman, așteptat la Haas pentru primul său sezon în Formula 1, apariția lui Hamilton a fost cu siguranță una dintre cele mai așteptate ale serii. La fel și primele sale cuvinte.

"Este o seară grozavă să fiu aici cu voi toți", a început septuplul campion mondial, aflat pe scenă pentru a prezenta culorile noului său monopost, alături de popularul său coechipier Charles Leclerc și de conducătorul echipei, Frederic Vasseur.

"Cuvântul care îmi vine în minte este revigorat, mă simt plin de viață și de energie, pentru că totul este nou", a continuat 'Sir' Hamilton, îmbrăcat în combinezonul roșu al echipei Ferrari. "Mă concentrez pe ceea ce urmează. Sunt foarte mândru să fac parte din această echipă", a adăugat el.

