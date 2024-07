Formula 1: Max Verstappen "a zburat" după o ciocnire cu Lewis Hamilton, iar ordinele de echipă de la McLaren au stârnit discuții aprinse VIDEO

Pilotul australian Oscar Piastri a câştigat duminică, la Hungaroring, Marele Premiu al Ungariei la Formula 1. Este prima sa victorie în F1.

Pe circuitul de la Hungaroring, Lando Norris a controlat cursa până în turul 68, când i s-a comunicat să încetinească şi să facă schimb de poziţii cu coechipierul său, Oscar Piastri, iar australianului i s-a oferit pe tavă victoria din Ungaria.

Lando Norris nu a fost prea încântat de această decizie și a tot amânat să o pună în aplicare. "Nu uita, ca să câștigi un campionat, ai nevoie de echipă" sau "Amintește-ți fiecare discuție a noastră de duminică dimineața", i s-a amintit lui Norris.

„Echipa mi-a cerut-o şi eu m-am conformat”, a declarat Lando Norris la finalul cursei, atunci când a fost întrebat despre aceste discuții.

Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) a tras tare pentru a termina pe locul 3, după un duel cu Max Verstappen (Red Bull). Olandezul a atacat în turul 62, dar nu l-a putut depăşi pe britanic, care s-a apărat excepţional. În turul 63, Verstappen a atacat din nou şi cei doi s-au lovit, iar Max a fost aproape de ieşirea în decor. De duel a profitat Charles Leclerc (Ferrari), cel care a trecut pe locul 4. Verstappen a înceiat cursa pe locul cinci. A fost al 200-lea podium din carieră pentru Lewis Hamilton.

VERSTAPPEN 💥 HAMILTON

A big hit which sent the Red Bull flying and ultimately ended the fight for P3 🥉#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/I7K2Nu5sgG