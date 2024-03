Formula 1: surpriză mare în Marele Premiu al Australiei și un accident groaznic în ultimul tur

Campionul mondial Max Verstappen a fost nevoit să abandoneze în turul al patrulea al Marelui Premiu al Australiei.

Max Verstappen a plecat din pole-position și conducea în Marele Premiu al Australiei. Ceea ce părea a fi startul unei noi curse la finalul căreia olandezul să triumfe, s-a transformat într-un coșmar după patru tururi.

"Frâna de pe dreapta spate s-a blocat. Era ca și cum ai conduce cu frâna de mână trasă", a explicat Verstappen, care a ajuns la boxe cu mașina în flăcări.

Plecat de pe locul doi în grilă, spaniolul Carlos Sainz (Ferrari) a profitat. El a trecut la conducerea cursei și a mers perfect până la final.

A fost a treia victorie a carierei pentru Sainz, care este la ultimul sezon la Ferrari, urmând a fi înlocuit de Hamilton.

Sainz a fost urmat de coechipierul lui, Charles Leclerc, iar piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri, s-au clasat pe locurile 3 și 4.

Sergio Perez (Red Bull) a sosit al cincilea.

În afara lui Verstappen, și septupulul campion mondial, Lewis Hamilton, a fost nevoit să abandoneze, iar în ultimul tur George Russell a suferit un accident teribil.

LAP 58/58

Big crash for George Russell 💥

The Mercedes driver radioes to say he's okay.

The race will finish behind the Virtual Safety Car #F1 #AusGP pic.twitter.com/SjooKJ8Y5v